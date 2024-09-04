Плечи как у атлета: упражнение, которое прокачает ваши мышцы

Лучшее упражнение для плеч

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Плечи — одна из самых важных мышечных групп, отвечающих за стабильность и силу верхней части тела. Одним из лучших упражнений для их тренировки является жим гантелей над головой.

Фото: wikimedia.org by Biso, CC BY 3.0

Это упражнение не только помогает развивать силу плеч, но и улучшает общую функциональность верхнего тела.

Почему жим гантелей?

1. Многофункциональность. Жим гантелей активирует несколько мышечных групп, включая дельтовидные, трицепсы и верхнюю часть груди.

2. Стабилизация. Использование гантелей требует большей стабилизации, что способствует развитию мелких мышц-стабилизаторов.

3. Удобство. Упражнение можно выполнять как в тренажерном зале, так и дома, что делает его доступным для большинства.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́— мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

