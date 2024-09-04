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Матч России и Вьетнама: время начала и где смотреть трансляцию

Россия сыграет с Вьетнамом 5 сентября
0:50
Спорт

Товарищеский матч России против Вьетнама пройдет 5 сентября на стадионе "Ми Динь" в Ханое.

Россия сыграет с Вьетнамом 5 сентября
Фото: soccer.ru by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Игра стартует в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию матча бесплатно можно посмотреть на телеканале "Матч ТВ" и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.55 по московскому времени.

Напомним, что сборная во главе с Валерием Карпиным сыграет в товарищеском матче против сборной Таиланда 7 сентября, сообщает портал "Спорт-Экспресс".

Ранее главный тренер нашей сборной заявил, что матч с Вьетнамом будет самым влажным в его жизни. Дело в том, что в городе, где пройдет игра, очень влажный климат.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта России (2012). Главный тренер сборной России с 26 июля 2021 года и клуба «Ростов» с 10 марта 2022 года. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России. Один из лучших футболистов в истории сборной России.
В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл серебро в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. С 16 февраля по 24 июля 2017 — эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Помимо российского гражданства, также имеет гражданства Эстонии и Испании.

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года. Сборная России признаётся ФИФА в качестве правопреемницы сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Однако по ряду причин достижения и статистику выступлений сборной России с 1992 года принято рассматривать отдельно от сборной СССР.
 

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем.
Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства.
Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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