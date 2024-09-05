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Деменко рассказал, что значат для сборной России матчи с Вьетнамом и Таиландом

Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо
1:11
Спорт

Бывший футболист сборной России Максим Деменко поделился своим мнением о предстоящих товарищеских матчах российской сборной во Вьетнаме.

Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0

Спортсмен выразил уверенность в том, что команда продемонстрирует яркий футбол, независимо от уровня соперников.

"Это сборная нашей страны. Какой бы ни был соперник, уверен, наши все равно будут хорошо и ярко играть. Да, сегодня соперники такие, но Валерию Георгиевичу выпал такой момент, когда сами футболисты показывают уровень в чемпионате России", — сказал Деменко, которого цитирует Газета.Ru.

Деменко напомнил, что такие футболисты, как Глушенков и Батраков сейчас показывают достойный уровень игры, несмотря на все разногласия.

Спортсмен считает, что футболисты сборной России обязаны показывать свой максимум в этих товарищеских матчах, кто бы ни являлся сегодня их соперником.

Сборная России проведёт два матча во Вьетнаме. 5 сентября россияне встретятся с хозяевами, а 7 сентября сыграют против национальной команды Таиланда.

Уточнения

Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

Това́рищеский матч (другие названия — показательный или выставочный матч, предсезонная игра, подготовительный матч, в зависимости от вида спорта и страны) — спортивное мероприятие, проводимое не в рамках какого-либо статусного соревнования (турнира, чемпионата, розыгрыша кубка и т. п.). Для участников товарищеского матча, отдельных спортсменов или команд, результат не важен, так как он не влияет на положение спортсмена или команды в рейтинге или итоговой таблице соревнования. 

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года. Сборная России признаётся ФИФА в качестве правопреемницы сборных Российской империи, РСФСР, СССР и СНГ. Однако по ряду причин достижения и статистику выступлений сборной России с 1992 года принято рассматривать отдельно от сборной СССР.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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