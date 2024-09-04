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На "Роза Хутор" пройдет масштабный беговой фестиваль Rosa Wild Trail

1:58
Спорт

Для участия в сложнейших трейловых стартах на курорт "Роза Хутор" прибудут более 3 тысяч спортсменов.

На "Роза Хутор" пройдет масштабный беговой фестиваль Rosa Wild Trail
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Соревнования пройдут в горах Сочи с 6 по 8 сентября. Самые сильные бегуны России приедут попробовать свои силы в гонках на разных высотах и расстояниях: общая протяженность составит — 180 км, набор высоты до 14 000 м и продолжительность 50 часов без сна и отдыха. Всего в программе 11 дистанций разной сложности и 2 двухдневные стадийные гонки.

Стартово-финишная поляна фестиваля расположится на курорте "Роза Хутор", в Горной Олимпийской деревне. Самые длинные дистанции пройдут через Кавказский государственный заповедник и Сочинский национальный парк.

"На фестивале Т-Банк Rosa Wild Fest участники смогут бросить себе вызов в одной из сложнейших дистанций в мире. Набор высот проложенных дистанций впечатлит даже опытных трейлраннеров: в прошлом году только трем из 50 участников удалось завершить забег, сравнимый с двумя подъемами на Эверест", — говорит Антон Жилин, директор серии стартов Wild Trail.

Если занятия бегом только в планах, можно принять участие в качестве болельщика. В программе фестиваля также йога и медитации, тренировки и походы, лекции и мастер-классы, музыкальные концерты, вечеринка в аква зоне, квест по всей территории Горной олимпийской деревни и другие активности.

Подробная программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

Rosa Wild Fest проводится 7 год подряд командой Wild Trail, при поддержке Т-Банк, горного курорта "Роза Хутор", курорта "Газпром Поляна", Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского Национального парка.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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