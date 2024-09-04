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Боксёр из Японии защитил титул абсолютного чемпиона мира

Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу
0:40
Спорт

Японский боксер Наоя Иноуэ выиграл ирландского спортсмена Ти Джея Дохени. Таким образом японец защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

Бой закончился в 7 раунде техническим нокаутом.

Теперь японский 31-летний боксер владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На его счету 28 побед без поражений, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Наоя Иноуэ (англ. Naoya Inoue яп. 井上 尚弥, 10 апреля 1993, Дзама, Япония) — непобеждённый японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.
 

Теренс Джон (Ти Джей) Дохени (англ. Terence John (T.J.) Doheny; род. 2 ноября 1986) — австралийский боксёр-профессионал ирландского происхождения, который выступает во второй легчайшей весовой категории. Чемпион мира по версии IBF (2018—2019).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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