Боксёр из Японии защитил титул абсолютного чемпиона мира

Японец Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Японский боксер Наоя Иноуэ выиграл ирландского спортсмена Ти Джея Дохени. Таким образом японец защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

Бой закончился в 7 раунде техническим нокаутом.

Теперь японский 31-летний боксер владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

На его счету 28 побед без поражений, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Наоя Иноуэ (англ. Naoya Inoue яп. 井上 尚弥, 10 апреля 1993, Дзама, Япония) — непобеждённый японский боксёр-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей, легчайшей и второй легчайшей весовых категориях.





Теренс Джон (Ти Джей) Дохени (англ. Terence John (T.J.) Doheny; род. 2 ноября 1986) — австралийский боксёр-профессионал ирландского происхождения, который выступает во второй легчайшей весовой категории. Чемпион мира по версии IBF (2018—2019).

