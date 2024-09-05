Американец съел 83 хот-дога на соревновании

Американец установил мировой рекорд по съеденным хот-догам

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Американец Джоуи Честнату в минувшие выходные в Нью-Йорке установил мировой рекорд по количеству хот-догов, которые он съел.

Фото: flickr.com by джеффри, CC BY 2.0

Мужчине хватило всего 10 минут, чтобы побить свой же рекорд. Дело в том, что Честнату съел 76 хот-догов, установив мировой рекорд ещё в 2021 году.

А вот его давний соперник Такеру Кобаяши в этот раз осилил только 66 хот-догов за 10 минут, сообщает РИА Новости Спорт.

Соревнование привлекло сотни зрителей, которые с нетерпением ждали выступления мастера поедания. Честнату продемонстрировал свою уникальную технику, используя специальную воду для облегчения проглатывания, и сохранял спокойствие даже под пристальными взглядами зрителей.

Теперь мужчина планирует сосредоточиться на следующем соревновании, и, по его словам, готов к новым вызовам.