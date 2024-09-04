Депутат Свищев призвал подать протест на оскорбления атлета Литвиненко

Депутат государственной Думы России Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию, где украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил российского атлета Евгения Торсунова.
"То, что сказал бронзовый призер Литвиненко — это не более чем гавканье и банальная человеческая зависть", — цитирует депутата "СЭ".
По его словам, поражения спортсмены принимают, а после пожимают сопернику руку и поздравляют его с победой.
"У Литвиненко же была другая установка от их чиновников и руководителей. Ему нужно было оскорблять и хаять все связанное с Россией. Или же он просто небольшого ума", — добавил Свищев.
Депутат считает, что Павел Рожков, как президент паралимпийского комитета России, должен изучить перспективы протеста в сторону выходки этого спортсмена, и подать жалобу в паралимпийский комитет.
Напомним, что наш спортсмен завоевал золото по прыжкам в длину.
Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту с 12 октября 2021 по 23 июля 2024 года. Член фракции Либерально-демократическая партия России. Президент Федерации кёрлинга России (2010 — н. в.).
Из-за поддержки вторжения России на Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран
Евгений Сергеевич Торсунов (род. 30 августа 1990, Пермь) — российский спортсмен. ЗМС России по легкой атлетике, спорт лиц с ПОДА, спортсмен-инструктор ЦСП Пермского края.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.