Депутат Свищев призвал подать протест на оскорбления атлета Литвиненко

В Госдуме призвали подать протест на оскорбления украинца в адрес атлета Торсунова

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Депутат государственной Думы России Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию, где украинский паралимпиец Александр Литвиненко оскорбил российского атлета Евгения Торсунова.

Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

"То, что сказал бронзовый призер Литвиненко — это не более чем гавканье и банальная человеческая зависть", — цитирует депутата "СЭ".

По его словам, поражения спортсмены принимают, а после пожимают сопернику руку и поздравляют его с победой.

"У Литвиненко же была другая установка от их чиновников и руководителей. Ему нужно было оскорблять и хаять все связанное с Россией. Или же он просто небольшого ума", — добавил Свищев.

Депутат считает, что Павел Рожков, как президент паралимпийского комитета России, должен изучить перспективы протеста в сторону выходки этого спортсмена, и подать жалобу в паралимпийский комитет.

Напомним, что наш спортсмен завоевал золото по прыжкам в длину.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту с 12 октября 2021 по 23 июля 2024 года. Член фракции Либерально-демократическая партия России. Президент Федерации кёрлинга России (2010 — н. в. ).

Из-за поддержки вторжения России на Украину находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран



Евгений Сергеевич Торсунов (род. 30 августа 1990, Пермь) — российский спортсмен. ЗМС России по легкой атлетике, спорт лиц с ПОДА, спортсмен-инструктор ЦСП Пермского края.

