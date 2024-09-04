"Ахмат" подписал контракт с тренером Ташуевым

Новым главным тренером "Ахмата" стал Ташуев

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Грозненский футбольный клуб "Ахмат" возглавил 65-летний тренер Сергей Ташуев.

Фото: commons.wikimedia.org by Джалвади Малаев, CC BY-SA 3.0

Руководство команды подписало с ним контракт на два года, сообщили на сайте "Ахмата".

Ранее Ташуев уже тренировал "Ахмат" с сентября 2022 года по август 2023 года.

Кандидатом на пост главного тренера также был Андрей Талалаев, однако стороны не сумели договориться.

Кстати, "Ахмат" находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России-2024/25. В семи матчах команда набрала всего пять очков.

Уточнения

Серге́й Абуези́дович Ташу́ев (род. 1 января 1959, Старый Мерчик, Харьковская область) — российский футбольный тренер.



«Ахма́т» — российский футбольный клуб из города Грозный. Ведёт свою историю с 1946 года. Выступает в Российской премьер-лиге. Обладатель Кубка России 2003/04. Домашние матчи проводит на стадионе «Ахмат Арена», который рассчитан на 30 597 зрителей.

