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Бегунья-трансгендер из Италии не смогла выйти в финал Паралимпиады

Бегунья Петрилло не вышла в финал Паралимпиады
0:39
Спорт

Итальянская бегунья-трансгендер Валентина Петрилло не вышла в финал Паралимпийских игр в Париже.

Бегунья Петрилло не вышла в финал Паралимпиады
Фото: flickr.com by Jen Keller, CC BY-SA 2.0

51-летняя спортсменка в полуфинальном забеге на дистанции 400 метров в классе T12 стала третьей. Из-за этого ее не отобрали в финал соревнований.

Тем не менее Валентина Петрилло еще выйдет на старт на 200-метровке, сообщает РИА Новости Спорт.

Напомним, что Паралимпийские игры во французской столице проходят 28 августа по 8 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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