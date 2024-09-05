Футбольные клубы совершили летом рекордное количество трансферов

Этим летом футболисты поставили рекорд по числу трансферов

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

ФИФА опубликовала отчет по летнему трансферному окну. Клубы установили рекорд.

Фото: flickr.com by BalkanPhotos, CC BY-SA 2.0

В мужском футболе на трансферы было потрачено в общей сложности более $6,4 миллиардов. Это — вторая по величине суммой за всю историю.

Свыше 10,9 тысячи международных трансферов было зарегистрировано.

Больше всего на трансферы потратили английские клубы — $1,69 миллиарда. Наибольшее количество трансферов на вход также было совершено клубами из Англии (523 футболиста), далее следуют клубы из Бразилии (469) и Португалии (444). По продажам тоже лидирует Англия ($1,25 млрд). Далее следуют Франция ($756 млн) и Испания ($556 млн).

Российские клубы потратили $76,2 миллиона на покупку игроков. Было подписано 116 спортсменов, продали — 110, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération Internationale de Football Association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе.

Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодёжные, юношеские турниры и клубный чемпионат мира.

