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Футбольные клубы совершили летом рекордное количество трансферов

Этим летом футболисты поставили рекорд по числу трансферов
1:10
Спорт

ФИФА опубликовала отчет по летнему трансферному окну. Клубы установили рекорд.

Этим летом футболисты поставили рекорд по числу трансферов
Фото: flickr.com by BalkanPhotos, CC BY-SA 2.0

В мужском футболе на трансферы было потрачено в общей сложности более $6,4 миллиардов. Это — вторая по величине суммой за всю историю.

Свыше 10,9 тысячи международных трансферов было зарегистрировано.

Больше всего на трансферы потратили английские клубы — $1,69 миллиарда. Наибольшее количество трансферов на вход также было совершено клубами из Англии (523 футболиста), далее следуют клубы из Бразилии (469) и Португалии (444). По продажам тоже лидирует Англия ($1,25 млрд). Далее следуют Франция ($756 млн) и Испания ($556 млн).

Российские клубы потратили $76,2 миллиона на покупку игроков. Было подписано 116 спортсменов, продали — 110, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération Internationale de Football Association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрихе.
Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодёжные, юношеские турниры и клубный чемпионат мира.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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