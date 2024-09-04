Теннисист Медведев рассказал, как сформировал свой стиль игры

Медведев рассказал, что на тренировках старается принимать с более близких позиций

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

После успешного выступления на US open российский теннисист Даниил Медведев поделился секретами своего уникального стиля игры. По словам спортсмена, он всегда стремился к самобытности, что стало ключевым фактором в его карьере.

Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY 4.0

Особое внимание он уделил своей работе с тренерами, которые помогали ему развивать сильные стороны и преодолевать слабости.

"Однажды, играя на приёме издалека, я понял, что так могу обыграть много игроков. Может, не во всех случаях это идеально. Поэтому всегда стараюсь работать на тренировках, принимать с более близких позиций. В некоторых матчах я это использую, но не в какой-то определённой ситуации", — цитирует теннисиста "Чемпионат".

Он добавил, что важен опыт игры, понимание, что лучше, и развитие своего выигрышного стиля.

Медведев вдохновляет молодых теннисистов своим подходом, доказывая, что уникальный стиль и индивидуальность могут привести к большим успехам на мировом уровне.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

