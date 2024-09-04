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Теннисист Медведев рассказал, как сформировал свой стиль игры

Медведев рассказал, что на тренировках старается принимать с более близких позиций
1:04
Спорт

После успешного выступления на US open российский теннисист Даниил Медведев поделился секретами своего уникального стиля игры. По словам спортсмена, он всегда стремился к самобытности, что стало ключевым фактором в его карьере.

Медведев рассказал, что на тренировках старается принимать с более близких позиций
Фото: wikimedia.org by Dacoucou, CC BY 4.0

Особое внимание он уделил своей работе с тренерами, которые помогали ему развивать сильные стороны и преодолевать слабости.

"Однажды, играя на приёме издалека, я понял, что так могу обыграть много игроков. Может, не во всех случаях это идеально. Поэтому всегда стараюсь работать на тренировках, принимать с более близких позиций. В некоторых матчах я это использую, но не в какой-то определённой ситуации", — цитирует теннисиста "Чемпионат".

Он добавил, что важен опыт игры, понимание, что лучше, и развитие своего выигрышного стиля.

Медведев вдохновляет молодых теннисистов своим подходом, доказывая, что уникальный стиль и индивидуальность могут привести к большим успехам на мировом уровне.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, финалист Итогового турнира ATP 2021 года, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России. Один из трёх российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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