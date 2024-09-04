Ларин заявил, что Пиняеву не стоит думать о других клубах

Ларин уверен, что Пиняеву нужно развиваться в "Локо"

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Бывший директор футбольной академии "Чертаново" Николай Ларин уверен, что игроку Сергею Пиняеву нужно прогрессировать именно в команде железнодорожников.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Ларин посоветовал спортсмену пока откинуть мысли о переходе в другие команды.

"Сергею лучше развиваться сейчас в "Локомотиве", а не задумываться о других клубах", — цитирует Ларина Metaratings.

Кстати, 3 сентября "Локо" сообщил о продлении контракта с Пиняевым до 2028 года. 19-летний футболист — воспитанник "Чертаново".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 8 миллионов.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.





«Черта́ново» — российский футбольный клуб из одноимённого района Москвы. Основан в 1993 году.



Серге́й Макси́мович Пиня́ев (род. 2 ноября 2004, Саратов) — российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.

