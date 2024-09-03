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Легенда футбола Игнатьев отметил достижения "Локомотива" в текущем сезоне

Борис Игнатьев: многим командам РПЛ нужно взять пример с "Локо"
0:43
Спорт

Бывший игрок сборной России и известный тренер Борис Игнатьев уверен, что многим командам Российской Премьер-Лиги (РПЛ) нужно обратить внимание на успехи и стиль игры московского "Локомотива".

Борис Игнатьев: многим командам РПЛ нужно взять пример с "Локо"
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

По его мнению, клуб железнодорожников демонстрирует высокие результаты благодаря четкой организации игры и сплоченности коллектива.

"В "Локомотиве" проведена очень хорошая работа, и команда выглядит очень убедительно, показывая хороший и динамичный футбол, но не без изъянов", — цитирует его "Чемпионат".

Игнатьев считает, что вместо того чтобы привозить посредственных легионеров, стоит больше внимания уделять нашим футболистам.

Уточнения

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
 

Бори́с Петро́вич Игна́тьев (род. 5 декабря 1940, Москва) — советский футболист, советский и российский футбольный тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1978).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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