"Барселона" поделилась ожиданиями от Флика: новый этап с немецким наставником

Ханси Флик рассказал, что ждет "Барселону" под его руководством

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент каталонского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что ждёт от главного тренера команды Ханси Флика упорного труда и профессионализма.

Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, CC BY 2.0

Ранее Флик добился значительных успехов с "Баварией", завоевав множество титулов, и теперь его ждут с нетерпением в Каталонии.

"Мы сходимся во взглядах на всё и закладываем основу для достижения наших целей", — цитирует Лапорта пресс-служба "Барселоны" в социальной сети.

Ожидается, что немецкий специалист сосредоточится на развитии молодежи и внедрении атакующего стиля игры, характерного для "Барселоны".

"Чемпионат" сообщает, что Флик возглавил "Барселону", сменив в должности главного тренера Хави.

Его встреча с командой уже состоялась, и игроки выразили готовность работать под его руководством.

Уточнения

Ха́нс-Ди́тер «Ханси» Флик (нем. Hans-Dieter «Hansi» Flick; род. 24 февраля 1965, Гейдельберг, Баден-Вюртемберг) — немецкий футболист, полузащитник, тренер и функционер. Главный тренер «Барселоны».



«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (исп. и кат. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз — Més que un club — «Больше чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «culés» (кулес).



