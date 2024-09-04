Бергвейна не вызовут в сборную Нидерландов из-за трансфера в саудовский клуб

Тренер сборной Нидерландов недоволен переходом Бергвейна в саудовский клуб

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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман недоволен тем, что форвард Стивен Бергвейн перешел в футбольный клуб Саудовской Аравии. Из-за этого его не вызовут в национальную команду.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Ранее 26-летний Бергвейн перешел из "Аякса" в "Аль-Иттихад" за €25 миллионов.

Тренер считает, что этот трансфер говорит о том, что у футболиста не спортивные амбиции, а финансовые.

"К счастью, не все игроки думают так же. Я считаю, что, когда вам 26, главными амбициями должны быть спортивные, а не финансовые, но это выбор игроков", — цитирует Рональда Кумана РБК спорт.

Он считает, что Бергвейн мог бы остаться в "Аяксе", поскольку там тоже платят нормально.

Тренер также заявил, что путь Бергвейна в сборной Нидерландов, по сути, закрыт.

Уточнения

Сти́вен Шарль Бергве́йн (нидерл. Steven Charles Bergwijn; род. 8 октября 1997, Амстердам) — нидерландский футболист, вингер саудовского клуба «Аль-Иттихад» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата мира 2022 года.



Ро́нальд Ку́ман (нидерл. , МФА [ˈroˑnɑlt ˈkumɑn]; род. 21 марта 1963, Зандам, Северная Голландия) — нидерландский футболист и футбольный тренер. Главный тренер сборной Нидерландов.

Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Большинством специалистов признаётся самым результативным защитником в истории мирового футбола. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Большое количество голов забил именно со стандартов.

Сын футболиста Мартина Кумана, младший брат футболиста и тренера Эрвина Кумана.

