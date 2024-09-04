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Сын Бекхэма станет моделью

Сын Бекхэма закончил футбольную карьеру и ушел в модельный бизнес
0:36
Спорт

Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма завершил карьеру в 22 года. Он решил стать моделью.

Сын Бекхэма закончил футбольную карьеру и ушел в модельный бизнес
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Ромео успел побегать за молодежку "Арсенала", академию папиного "Интер Майами" и дубль "Брентфорда", сообщает "Матч ТВ".

Однако парень принял важное решение закончить играть в футбол. Пойдет по стопам не отца, а матери — станет моделью.

Ранее Ромео уже сотрудничал с крупными брендами.

Интересно, что сын Бекхэма все же будет сотрудничать с командой "Брентфорда", где играют малыши с особенностями развития.

 

Уточнения

Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
 

«Бре́нтфорд» (полное название — Футбольный клуб «Бре́нтфорд»; англ. Brentford Football Club, английское произношение: [ˈbrɛntfərd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в округе Хаунслоу на западе Большого Лондона. Основан в 1889 году. Наивысшим достижением клуба в высшем дивизионе является пятое место в сезоне 1935/36.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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