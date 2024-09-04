Трусова заявлена на контрольные прокаты сборной

Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитая российская фигуристка Александра Трусова-Игнатова включена в состав сборной для участия в контрольных прокатах, которые пройдут в 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Она будет демонстрировать свои программы и новые элементы, которые она отрабатывала в течение лета.

В женском одиночном катании в список вошли Александра Трусова-Игнатова, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Анна Фролова и Вероника Яметова, пишет РБК Спорт.

Кстати, 17 августа Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.



