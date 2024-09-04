Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как питание фастфудом изменило самочувствие диетолога
Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей
Эксперт прогнозирует значительный рост спроса на СПГ
В Новгородской области пройдут соревнования по скоростной рубке капусты
Жители Тюмени находят в своих электронных медкартах несуществующие болезни
"Яндекс Аренда": в России выросли цены на съёмное жильё
Новый этап развития завода Mazda-Sollers во Владивостоке
Мошенники из Хабаровска создают фейковые видео при помощи искусственного интеллекта
Что можно и чего нельзя делать после ботокса

Трусова заявлена на контрольные прокаты сборной

Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ
0:44
Спорт

Знаменитая российская фигуристка Александра Трусова-Игнатова включена в состав сборной для участия в контрольных прокатах, которые пройдут в 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Она будет демонстрировать свои программы и новые элементы, которые она отрабатывала в течение лета.

В женском одиночном катании в список вошли Александра Трусова-Игнатова, Софья Акатьева, Алина Горбачева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицина, Анна Фролова и Вероника Яметова, пишет РБК Спорт.

Кстати, 17 августа Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и сменила фамилию.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (в замужестве — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021). Серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата Европы. Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Чемпионка России (2022), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2020, 2021) призёр чемпионата России. Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019). Победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледара Дмитрий Плотников
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Подкормите смородину правильно — и получите шикарный урожай
Последние материалы
В России предложили ввести безвизовый режим для граждан дружественных государств
Исследование показало, как спиральные узоры на Марсе связаны с его климатом
Строгая архитектура, богатство истории и новации: чем интересен швейцарский Цюрих
Канада и США увеличили импорт российской фанеры
Кардиолог: девять групп препаратов могут нарушить работу сердечно-сосудистой системы
Фигуристку Трусову заявили на контрольные прокаты сборной РФ
Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду
Как избавиться от ржавчины в утюге
Грибные рецепты для сентябрьского урожая
Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.