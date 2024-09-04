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Футболист "Локомотива" перешел в саудовский клуб

Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
0:40
Спорт

Игрок ФК "Локомотив" Марио Митай из Албании перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад".

Игрок "Локо" Митай будет играть за "Аль-Иттихад"
Фото: wikimedia.org by Steindy, CC BY-SA 3.0

Его трансфер произошел на правах свободной аренды. Она рассчитана до конца сезона 2024/25. Однако саудовский клуб обладает правом выкупа, сообщает РБК Спорт.

Митай играл за железнодорожников с августа 2022 года. Он провел 49 матчей и сделал 2 голевые передачи.

Кстати, капитан "Аль-Иттихада" — француз обладатель "Золотого мяча" 2022 года Карим Бензема.

Уточнения

Кари́м Мостафа́ Бензема́ (фр. Karim Mostafa Benzema; род. 19 декабря 1987[…], Лион) — французский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Аль-Иттихад». Выступал за сборную Франции, за которую провёл 97 матчей и забил 37 мячей.
 

«Аль-Иттихад» — саудовский футбольный клуб из города Джидда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1927 году и является старейшим существующим клубом Саудовской Аравии и одним из самых успешных и популярных в стране. Домашние матчи проводит на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», вмещающем 62 345 зрителей и расположенном в городе Джидда.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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