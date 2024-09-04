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Участницу Олимпиады-2024 облил бензином и поджёг её бойфренд

Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
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Спорт

Участницу марафона на Олимпиаде в Париже Ребекку Чептегеи из Уганды доставили в больницу с серьезными травмами после нападения на нее ее жениха.

Участницу ОИ-2024 Чептегеи поджёг её жених
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

33-летнюю спортсменку у нее же дома в Кении облил бензином и поджёг ее молодой человек Диксон Ндиема. Он взял канистру бензина, вылил на бегунью и поджег во время ссоры. Чептегеи была госпитализирована с ожогами 75 процентов тела. Сам парень тоже с ожогами госпитализирован в больницу, сообщает РБК Спорт.

Кстати, на Олимпиаде Чептегеи пришла 44-й в марафоне.

Уточнения

Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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