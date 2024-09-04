Украинец после проигрыша оскорбил российского чемпиона Паралимпиады

Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде

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Украинский бронзовый призер Паралимпиады по прыжкам в длину Александр Литвиненко очень расстроился, что проиграл россиянину.

Фото: flickr.com by cdephotos, CC BY 2.0

Ранее спортсмен Евгений Торсунов завоевал золото в прыжках в длину. Вторым стал бразилец Асер Матеуш Алмейда Рамос, третьим — Литвиненко.

"Очень доволен, это моя первая медаль…Но мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению", — заявил Литвиненко.

Напомним, что россияне участвуют в Паралимпиаде в нейтральном статусе. По этому поводу украинец также возмутился.

"Февраль-март я провел в подвале, нормально не спал, не мог тренироваться. А они себе тренировались спокойно, веселятся, улыбаются. Никакие они не "нейтральные", — цитирует его РБК Спорт.

Уточнения

Евгений Сергеевич Торсунов (род. 30 августа 1990, Пермь) — российский спортсмен. ЗМС России по легкой атлетике, спорт лиц с ПОДА, спортсмен-инструктор ЦСП Пермского края.



Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах; в 2001 году эта практика закреплена соглашением между МОК и Международным паралимпийским комитетом (МПК). Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние Паралимпийские игры — с 1976 года.



