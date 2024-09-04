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Тренер Гаджиев ответил, почему известные футболисты все чаще выступают за саудовские клубы

Тренер по футболу считает, что топовых игроков в саудовских клубах привлекает уровень чемпионатов
1:25
Спорт

Футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду хочет снова поработать с Зиданом. Возможно ли, что Зинедина возьмут тренером команды, ответил в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев.

Тренер по футболу считает, что топовых игроков в саудовских клубах привлекает уровень чемпионатов
Фото: flickr.com by gowestphoto, CC BY 2.0

Возрастные известные футболисты стали чаще переходить в клубы Саудовской Аравии. Криштиану Роналду играет за "Аль-Наср", 38-летний Серхио Рамос переходит в "Аль-Ороба".

По мнению Гаджиева, в клубах Саудовской Аравии игрокам платят хорошую зарплату.

"Также там создаются хорошие условия для игры. А уровень чемпионатов в Саудовской Аравии стал намного выше, чем 10 лет назад", — заявил Гаджиев.

Саудовские команды и раньше приглашали топовых футболистов, но уровень их чемпионатов не дотягивал.

"Пока уровень соревнований был низким, деньгами хороших игроков было не подкупить", — рассказал эксперт.

В настоящее время саудовские клубы начали играть в своей Лиге чемпионов, своих Кубках.

Ранее стало известно, что Роналду снова хочет поработать с Зиданом, он даже обговорил его переход в "Аль-Наср" с боссами.

Гаджиев считает, что после просьбы Роналду Зинедина могут взять в саудовский клуб. Однако, если сам тренер захочет туда пойти работать.

Уточнения

«Ан-Наср» (араб lang="ar">نادي النصر السعودي‎) — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской про-лиге. Основан в 1955 году, свои домашние матчи клуб проводит на стадионе «Мрсул Парк». Домашние цвета клуба — жёлтый и синий.

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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