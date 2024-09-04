Тренер Гаджиев ответил, почему известные футболисты все чаще выступают за саудовские клубы

Футболист саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду хочет снова поработать с Зиданом. Возможно ли, что Зинедина возьмут тренером команды, ответил в беседе с NewsInfo.Ru заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев.
Возрастные известные футболисты стали чаще переходить в клубы Саудовской Аравии. Криштиану Роналду играет за "Аль-Наср", 38-летний Серхио Рамос переходит в "Аль-Ороба".
По мнению Гаджиева, в клубах Саудовской Аравии игрокам платят хорошую зарплату.
"Также там создаются хорошие условия для игры. А уровень чемпионатов в Саудовской Аравии стал намного выше, чем 10 лет назад", — заявил Гаджиев.
Саудовские команды и раньше приглашали топовых футболистов, но уровень их чемпионатов не дотягивал.
"Пока уровень соревнований был низким, деньгами хороших игроков было не подкупить", — рассказал эксперт.
В настоящее время саудовские клубы начали играть в своей Лиге чемпионов, своих Кубках.
Ранее стало известно, что Роналду снова хочет поработать с Зиданом, он даже обговорил его переход в "Аль-Наср" с боссами.
Гаджиев считает, что после просьбы Роналду Зинедина могут взять в саудовский клуб. Однако, если сам тренер захочет туда пойти работать.
«Ан-Наср» (араб
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср», капитан сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времён.
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