Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутской области Ми-171 совершил жёсткую посадку
Эксперт ответила, почему Турция, страна НАТО, хочет вступить в БРИКС
Эксперты назвали самые доступные туристические города России
NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов

Аренас рассказал, когда Джордана начали называть великим

Аренас: Джордана стали называть величайшим ещё до того, как он выиграл первый титул
0:59
Спорт

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что баскетболиста Майкла Джордана начали считать "величайшим" еще до его первого чемпионства в 1991 году.

Аренас: Джордана стали называть величайшим ещё до того, как он выиграл первый титул
Фото: www.flickr.com by shgmom56, CC BY-SA 2.0

По словам спортсмена, влияние Джордана на игру и спортивную культуру было ощутимо еще в его первых сезонах с "Чикаго Буллз".

"Люди не только восхищались его навыками, но и тем, как он мог изменить ход игры одним своим присутствием", — цитирует Аренаса "Чемпионат", ссылаясь на его интервью в подкасте Above The Rim with DH 12.

По его мнению, Джордан стал символом целого поколения баскетболистов, он заставил игроков по-настоящему стремиться к величию, даже если у них не было еще никаких титулов.

Слова Аренаса говорят о том, что наследие Джордана насчитывает множество аспектов, включая культуру, маркетинг и влияние на будущие поколения игроков.

Уточнения

Ги́лберт Джей Ари́нас-младший (Эри́нас; англ. Gilbert Jay Arenas, Jr., произносится [əˈriːnɨs]; 6 января 1982, Тампа, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции разыгрывающего защитника, но способен был выполнять и роль атакующего защитника.
 

Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории (по версии экспертов ESPN). Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах. Двукратный олимпийский чемпион.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Последние материалы
Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
ГАИ стала отправлять автомобили на штрафстоянку за забытые дома права
В Госдуме рассмотрят поправки в Налоговый кодекс для фудшерингa
Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.