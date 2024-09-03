Аренас рассказал, когда Джордана начали называть великим

Аренас: Джордана стали называть величайшим ещё до того, как он выиграл первый титул

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Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что баскетболиста Майкла Джордана начали считать "величайшим" еще до его первого чемпионства в 1991 году.

Фото: www.flickr.com by shgmom56, CC BY-SA 2.0

По словам спортсмена, влияние Джордана на игру и спортивную культуру было ощутимо еще в его первых сезонах с "Чикаго Буллз".

"Люди не только восхищались его навыками, но и тем, как он мог изменить ход игры одним своим присутствием", — цитирует Аренаса "Чемпионат", ссылаясь на его интервью в подкасте Above The Rim with DH 12.

По его мнению, Джордан стал символом целого поколения баскетболистов, он заставил игроков по-настоящему стремиться к величию, даже если у них не было еще никаких титулов.

Слова Аренаса говорят о том, что наследие Джордана насчитывает множество аспектов, включая культуру, маркетинг и влияние на будущие поколения игроков.

Уточнения

Ги́лберт Джей Ари́нас-младший (Эри́нас; англ. Gilbert Jay Arenas, Jr., произносится [əˈriːnɨs]; 6 января 1982, Тампа, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции разыгрывающего защитника, но способен был выполнять и роль атакующего защитника.





Майкл Дже́ффри Джо́рдан (англ. Michael Jeffrey Jordan; родился 17 февраля 1963 года, Бруклин, Нью-Йорк) — американский баскетболист, бывший игрок НБА. Лучший баскетболист в истории (по версии экспертов ESPN). Играл на позиции атакующего защитника. Джордан сыграл важную роль в популяризации баскетбола и НБА во всём мире в 1980-х и 1990-х годах. Двукратный олимпийский чемпион.



