Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза

Вы когда-нибудь задумывались, как всего лишь одно упражнение может кардинально изменить ваше тело и здоровье? Отжимания — это не просто тренировка для рук, это универсальный инструмент для достижения физического совершенства.
Отжимания активно задействуют грудные, трицепсы и плечи. Регулярные тренировки помогут развить силу и выносливость верхней части тела.
Сильные мышцы спины и плеч способствуют правильной осанке. Отжимания помогают укрепить эти группы мышц, что особенно важно для людей, проводящих много времени за компьютером.
Хотя отжимания не так интенсивны, как некоторые кардионагрузки, они все же способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма.
Выполняя отжимания в высоком темпе, вы можете значительно повысить частоту сердечных сокращений, что полезно для сердечно-сосудистой системы.
Вам не нужны специальные тренажеры или оборудование. Всего лишь ваше тело и немного пространства — и вы готовы к тренировке!
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.
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