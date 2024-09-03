Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза

Отжимания: для чего их делать

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, как всего лишь одно упражнение может кардинально изменить ваше тело и здоровье? Отжимания — это не просто тренировка для рук, это универсальный инструмент для достижения физического совершенства.

Фото: wikimedia.org by PFC Charlie Chavez, CC0

1. Укрепление мышц

Отжимания активно задействуют грудные, трицепсы и плечи. Регулярные тренировки помогут развить силу и выносливость верхней части тела.

2. Улучшение осанки

Сильные мышцы спины и плеч способствуют правильной осанке. Отжимания помогают укрепить эти группы мышц, что особенно важно для людей, проводящих много времени за компьютером.

3. Сжигание калорий

Хотя отжимания не так интенсивны, как некоторые кардионагрузки, они все же способствуют сжиганию калорий и повышению метаболизма.

4. Улучшение сердечно-сосудистой системы

Выполняя отжимания в высоком темпе, вы можете значительно повысить частоту сердечных сокращений, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

5. Доступность

Вам не нужны специальные тренажеры или оборудование. Всего лишь ваше тело и немного пространства — и вы готовы к тренировке!

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением. При выполнении упражнения задействован трицепс, большая грудная, дельтовидная, локтевая мышцы и плечевой пояс в целом.

