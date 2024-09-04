Деменко считает, что "Зенит" мог купить Соболева по гораздо более низкой цене

Экс-футболист Деменко: "Зенит" заплатил за Соболева слишком много

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Бывший футболист "Зенита" и "Спартака" Максим Деменко сообщил, что переход нападающего "Спартака" Александра Соболева в "Зенит" состоялся по завышенной стоимости. Деменко считает, что на цене сказался конфликт игрока со "Спартаком", в результате которого стоимость Соболева снизилась.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Константин Золин, CC BY-SA 3.0

По словам Деменко, изначально "Спартак" мог отказаться продавать Соболева, но после того, как игрок принял решение уйти, ситуация изменилась. Несмотря на сложности с завершением сделки, включая проблемы с агентами, в итоге трансфер состоялся спустя два месяца, передаёт слова спортсмена Газета. Ru.

"После того, что произошло у Соболева в "Спартаке", думаю, что цена на него сбилась. Если бы "Спартак" не хотел его продавать — это один вопрос. А когда внутри уход Соболева уже стал состоявшимся, ситуация стала иной. Пусть сначала сделку завершить не получалось, там и агентские дела какие-то были. Но в итоге через два месяца все произошло", — сказал Деменко.

Летом Александр Соболев выразил желание перейти в "Зенит", чтобы иметь возможность бороться за трофеи. Однако после первого тура Российской Премьер-лиги главный тренер "Спартака" Деян Станкович отстранил Соболева от команды, и форвард не участвовал в матчах до завершения переговоров между клубами, которые то затихали, то возобновлялись, и в конечном итоге привели к продаже Соболева в "Зенит" за 10 миллионов евро.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».



Макси́м Влади́мирович Деме́нко (21 марта 1976, Краснодар, СССР) — российский футболист, полузащитник, экс-игрок сборной России.

