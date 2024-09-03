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Денис Лебедев: "Если больше молодёжи будет заниматься единоборствами и спортом, то нация будет крепче"

Сергей Козлов: "Через фестиваль спорта хотим популяризировать здоровый образ жизни"
2:33
Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Уже совсем скоро в Санкт-Петербурге состоится грандиозный спортивный фестиваль Северо-западного силового альянса.

Сергей Козлов: "Через фестиваль спорта хотим популяризировать здоровый образ жизни"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Жители и гости этого замечательного города побывают на разных площадках спортивного экстрима: армрестлинга, силового многоборья, рейтинга и пр. А подытожит всё долгожданный турнир MMA "Шторм на Неве. Финал".

"На мой взгляд открытия новых клубов и лиг боевых искусств ведёт к тому, что в этом виде спорта растёт конкуренция. А значит, растёт класс спортсменов. Плюс популяризируется такой вид спорта, как единоборства. Но главное, что это всё надо контролировать и следить за этим. Если всё больше ребят и молодёжи будет заниматься единоборствами и спортом, то и нация будет крепче и здоровее. Ну а спорт вообще дисциплинирует, поэтому в новых промоушенах вижу только хорошее", — в беседе с корреспондентом Pravda.Ru отметил чемпион мира по боксу по версии WBA Денис Лебедев.

Сами организаторы — альянс NWPA отмечают, что через эти мероприятия они хотят всего лишь популяризировать здоровый образ жизни. Ну а почётными гостями здесь будут знаменитые спортсмены Костя Цзю, Камил Гаджиев, Джефф Монсон, Александр Шлеменко, Алексей Олейник и др.

"Сегодняшнее наше общество, по крайней мере, значительная её часть, привыкла смотреть все в YouTube. Здесь мы предлагаем настоящую палитру различных активностей. Да и локация мероприятия идеальная — это любимое место футбольных болельщиков, которых без преувеличения могу назвать настоящими ценителями спорта. Подчеркну, не только футбола.

Безусловно, наша деятельность на этом фестивале не кончается. Будет продолжение. Будет подведение итогов и анализ ошибок. Они есть у всех, кто делает что-то. Но, конечно, нам есть что записать и в актив. Это, прежде всего, опыт. Суммируя всё вышесказанное, могу точно заверить, что потом мы сделаем более масштабное событие. Пока непонятно, за счёт количества или качества, но сделаем обязательно", — рассказывает глава Северо-западного силового альянса Сергей Козлов.

Pravda.Ru обязательно побывает на этом интересном спортивном фестивале и расскажет о самых интересных площадках и событиях.

Сергей Козлов. NWPA — Северо-западный силовой альянс
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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