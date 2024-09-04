Варикозное расширение вен: провоцирует ли его появление тяжёлая атлетика

Вызывает ли тяжёлая атлетика варикозное расширение вен

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Варикозное расширение вен — это увеличенные синие вены (часто обнаруживаются на ногах). Они часто выглядят синими, ненормально увеличенными и выпуклыми, с кровеносными сосудами, похожими на веревки, почти как виноградная гроздь.

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Основная причина варикозного расширения вен — генетика. Другие способствующие факторы включают гормональные изменения во время беременности или менопаузы, старение, образование тромбов в венозной крови в анамнезе и ожирение.

Вызывает ли поднятие тяжестей варикозное расширение вен

Легко сделать вывод, что тяжелая атлетика вызывает варикозное расширение вен, поскольку иногда наши вены выпирают во время тренировки, но это не так. Как видно выше, существует ряд факторов, которые могут увеличить ваши шансы заболеть варикозным расширением вен, но физические упражнения и поднятие тяжестей не входят в их число.

Поскольку физические упражнения улучшают кровообращение, их часто рассматривают как профилактическую меру против варикозного расширения вен.

Однако есть одно предостережение: когда вы поднимаете действительно тяжелые веса, вы предъявляете большие требования к своим мышцам, а значит и к венам, чтобы доставить кровь обратно к сердцу. Вы также потенциально снижаете и увеличиваете давление в своей венозной системе, что в течение длительного времени может привести к ослаблению клапанов и, следовательно, к варикозному расширению вен у людей, предрасположенных к их образованию.

Правильная техника подъема тяжестей может помочь предотвратить это. Если вы часто поднимаете тяжести, подумайте о том, чтобы использовать компрессионные носки для улучшения кровотока.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.





Тяжёлая атле́тика — олимпийский вид спорта, в основе которого лежит выполнение упражнений по поднятию штанги над головой. Соревнования по тяжёлой атлетике на сегодняшний день включают в себя 2 упражнения: рывок и толчок.

