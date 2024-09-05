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Как ускорить рост мышц после 30 лет: советы от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет
0:52
Спорт

Фитнес-тренер Дмитрий Путылин поделился рекомендациями о том, как эффективно тренироваться после 30 лет. В интервью для Men Today он подчеркнул важность составления грамотно спланированной программы тренировок, которая позволит поддерживать высокую интенсивность в зале и задействовать все мышечные группы.

Фитнес-тренер Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM

Дмитрий советует выбрать 8-10 разнообразных упражнений, направленных на проработку груди, спины, кора, ног, рук и плеч. Каждое упражнение следует выполнять по 8-12 повторений в каждом подходе. Ведя дневник тренировок, можно отслеживать прогресс и корректировать программу по мере необходимости.

Путылин также отметил, что наращивание мышечной массы — процесс медленный, требующий дисциплины и терпения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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