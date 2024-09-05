Как ускорить рост мышц после 30 лет: советы от фитнес-тренера

Фитнес-тренер Дмитрий Путылин поделился рекомендациями о том, как эффективно тренироваться после 30 лет. В интервью для Men Today он подчеркнул важность составления грамотно спланированной программы тренировок, которая позволит поддерживать высокую интенсивность в зале и задействовать все мышечные группы.
Дмитрий советует выбрать 8-10 разнообразных упражнений, направленных на проработку груди, спины, кора, ног, рук и плеч. Каждое упражнение следует выполнять по 8-12 повторений в каждом подходе. Ведя дневник тренировок, можно отслеживать прогресс и корректировать программу по мере необходимости.
Путылин также отметил, что наращивание мышечной массы — процесс медленный, требующий дисциплины и терпения.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.