Эти простые упражнения помогут вам держать форму при любом графике

Названы эффективные комплексы упражнений для занятых людей

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Журналисты издания Men Today представили подборку эффективных комплексов упражнений для людей с ограниченным временем. В статье, опубликованной на сайте, описаны три комплекса, которые можно выполнять даже при плотном графике.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl, CC0

Первый комплекс включает простые, но действенные упражнения: ходьба на месте, махи ногами, отжимания, приседания, скручивания, а также упражнения на растяжку. Этот набор подходит для общей физической подготовки.

Второй комплекс направлен на снижение стресса и основан на упражнениях из йоги. В него вошли такие позы, как дерево, стул, балансирующая кошка, мост и кобра. Эти упражнения помогут расслабиться и снять напряжение.

Третий комплекс рекомендован для тех, кто стремится похудеть. Он предполагает восьмиминутные интервалы ходьбы, чередующие быстрый и медленный темп, что эффективно способствует сжиганию калорий.