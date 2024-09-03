Вы тренируете свои плечи неправильно — вот что нужно знать

Тренер объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала о значении тренировки трапециевидной мышцы, подчеркивая её важную роль для здоровья и осанки. Она объяснила, что трапециевидная мышца отвечает за подъем и поддержку плеч, а также за стабилизацию шейного и верхнего грудного отделов позвоночника.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

Эти функции помогают поддерживать правильное положение головы и участвуют в движениях шеи.

Елена подчеркнула, что малоподвижный образ жизни, особенно при сидячей работе, приводит к перегрузке трапециевидной мышцы. Это, в свою очередь, вызывает болевые ощущения в шее, голове и спине.

Поэтому регулярные тренировки этой мышцы необходимы для того, чтобы улучшить осанку и избежать дискомфорта.

Уточнения

Трапециеви́дная мы́шца (лат. musculus trapezius) или мышца, похожая на капюшон (лат. musculus cucullaris) — плоская широкая мышца, занимающая поверхностное положение в задней области шеи и в верхнем отделе спины. Трапециевидная мышца имеет форму треугольника, основанием обращённого к позвоночному столбу, а вершиной — к акромиону лопатки.

