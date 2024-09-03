"Локо" продлил контракт с нападающим Пиняевым

Футболист Пиняев продолжит играть в "Локо"

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Московский футбольный клуб "Локомотив" официально объявил о продлении контракта с 22-летним нападающим Владиславом Пиняевым. Новый контракт, вступающий в силу с 3 сентября, рассчитан до конца сезона 2026 года.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Пиняев с впечатляющими навыками и высокой результативностью, стал важной фигурой в атакующих действиях команды за время своего пребывания в клубе. В минувшем сезоне он отметился несколькими важными голами и множеством ассистов, пишет "СЭ".

Футболист рад продлению контракта: "Я очень доволен тем, что буду продолжать выступать за "Локомотив". Это мой родной клуб, и я полон решимости помогать команде достигать новых высот".

Уточнения

Владисла́в Леони́дович То́роп (род. 7 ноября 2003, Москва) — российский футболист, вратарь московского ЦСКА.



«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.



