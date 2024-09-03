Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микробиолог Супотницкий: супербактерии в ранах бойцов ВСУ безопасны для здоровых людей
Три породы с добрым сердцем: этих собак вы точно полюбите
Секрет естественной красоты: уход за кожей без декоративной косметики
Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета
Экономист Лежава: банки, скорее всего, не понесут ответственность за ошибки при блокировке счетов
Футболиста Зоммера избили за фото в футболке "Баварии"
Что делать при проверке ГАИ, чтобы избежать проблем
Техэксперт Казаков посоветовал не разряжать батареи гаджетов до нуля
Путин: участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт

"Локо" продлил контракт с нападающим Пиняевым

Футболист Пиняев продолжит играть в "Локо"
0:47
Спорт

Московский футбольный клуб "Локомотив" официально объявил о продлении контракта с 22-летним нападающим Владиславом Пиняевым. Новый контракт, вступающий в силу с 3 сентября, рассчитан до конца сезона 2026 года.

Футболист Пиняев продолжит играть в "Локо"
Фото: flickr.com by Хейден Шифф, CC BY 2.0

Пиняев с впечатляющими навыками и высокой результативностью, стал важной фигурой в атакующих действиях команды за время своего пребывания в клубе. В минувшем сезоне он отметился несколькими важными голами и множеством ассистов, пишет "СЭ".

Футболист рад продлению контракта: "Я очень доволен тем, что буду продолжать выступать за "Локомотив". Это мой родной клуб, и я полон решимости помогать команде достигать новых высот".

 

Уточнения

Владисла́в Леони́дович То́роп (род. 7 ноября 2003, Москва) — российский футболист, вратарь московского ЦСКА.

«Локомоти́в» — российский футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и девятикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Вьетнам: бизнес с коммунистическим лицом Дарья Асламова ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Последние материалы
Как повысить урожайность кабачков: три проверенных совета
Экономист Лежава: банки, скорее всего, не понесут ответственность за ошибки при блокировке счетов
Футболист Пиняев продолжит играть в "Локо"
Футболиста Зоммера избили за фото в футболке "Баварии"
Что делать при проверке ГАИ, чтобы избежать проблем
Техэксперт Казаков посоветовал не разряжать батареи гаджетов до нуля
Путин: участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
Обновлённый УАЗ "Патриот": чего ожидать в 2025 году
Стюардесса рассказала про самые "жуткие" просьбы её пассажиров
Отчаявшийся запретом США бить по России Зеленский хочет снова поднять этот вопрос. Это последний шанс убедить Байдена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.