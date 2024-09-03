Российский биатлонист Халили из-за тренировок хочет пропустить летний чемпионат

Биатлонист Халили собрался пропустить летний чемпионат России ради тренировок

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Трёхкратный победитель чемпионата страны российский биатлонист Карим Халили собрался больше тренироваться вместо того, чтобы участвовать в летнем Альфа-Банк чемпионате России — 2024.

Фото: flickr.com by Tor Atle Kleven from Trondheim, Norway, CC BY-SA 2.0

Соревнования проведут в Красноярске с 12 по 15 сентября.

Напомним, что ранее спортсмен получил травму плеча.

"Сейчас из осторожности я выполняю 95% от необходимой запланированной нагрузки. Всё хорошо, в Красноярске планирую выступать", — цитирует Халили "Матч ТВ".

Однако спортсмен добавил, что в Красноярске он выступит в Кубке содружества, а состязаться в Чемпионате России он не планирует. Дело в том, что из-за травмы Халили пропустил период важного скоростно-силового блока. Именно этот объём работы он собирается выполнить на тренировках вместо состязаний.

Уточнения

Кари́м Халили́ полное имя Саи́д Каримулла́ Саи́д Вахидулла́ Халили́ (род. 2 сентября 1998, Сергиев Посад, Московская область) — российский биатлонист. Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете (2022), бронзовый призёр чемпионата мира (2021) в эстафете, чемпион России (2024) в спринте, масс-старте и марафоне (40 км). Многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы. Призёр Юношеских Олимпийских игр 2016 года.



Биатло́н (от лат. bis — дважды и др.-греч. ἆθλον — состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки. C 1994 года официальные международные соревнования по биатлону, включая Кубок мира и чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза биатлонистов.



