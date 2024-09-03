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Игрока "Нюрнберга" избили фанаты за фото в футболке "Баварии"

Футболиста Зоммера избили за фото в футболке "Баварии"
0:37
Спорт

Игрок ФК "Нюрнберг" Никлас-Уилсон Зоммер выложил в соцсети фото, где он сидит в крутой коллекционной форме "Баварии". Однако пост через считанные часы был удалён.

Футболиста Зоммера избили за фото в футболке "Баварии"
Фото: commons.wikimedia.org by Asaafhospital, CC BY-SA 4.0

Однако фанаты все же успели увидеть фото и разгневаться. Футболиста встретили на домашнем матче с плакатами: "Уилсон, пошел ты, баварская свинья".

Через некоторое время фанаты напали на Зоммера прямо возле дома. Ему нанесли телесные повреждения из-за фотографии. Немецкая полиция уже начала расследовать это дело, пишет "Матч ТВ".

Уточнения

«Ню́рнберг» (нем   lang="de">1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen e. V.) — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Основан 4 мая 1900 года группой восемнадцатилетних подростков, собравшихся в местном пабе, чтобы выбрать, во что играть, — в регби или в новую «английскую» игру, набиравшую популярность. В клубе также существуют команды по гандболу, хоккею, боксу, лыжным гонкам, шахматам, плаванию, теннису.
Команда проводит свои матчи на «Макс-Морлок-Штадион», вмещающем 50 000 зрителей. Стадион принимал соревнования в рамках ХХ летних Олимпийских игр. Наиболее крупными футбольными соревнованиями последних лет являются матчи Кубка конфедераций 2005 года и чемпионата мира 2006 года.

«Бава́рия» (нем   lang="de">Fußball-Club Bayern München e.V.; произношение: [ˈfuːsbalˌklʊp ˈbaɪɐn ˈmʏnçn̩] ) — немецкий футбольный клуб из города Мюнхен. Основан в 1900 году. Самый титулованный клуб Германии и один из самых титулованных клубов мира.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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