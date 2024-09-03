Оливейра рассказал, в каком случае болельщики "Зенита" примут Соболева

Оливейра: Соболеву нужно много отдавать мяч и забивать

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Главный тренер клуба "Зенит" Виллиам де Оливейра рассказал, что нужно делать экс-футболисту московского "Спартака" Александру Соболеву, чтобы его приняли болельщики сине-бело-голубых.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Понимаю, что некоторым это не нравится. Но если он будет забивать и отдавать передачи, думаю, его примут", — цитирует тренера "Чемпионат".

Он также заявил, что надеется на то, что Соболев в "Зените" раскроется еще больше, чем в "Спартаке".

"Тогда наши болельщики поймут — приглашение этого футболиста того стоило, — добавил Виллиам де Оливейра.

Уточнения

Виллиам Франсис де Оливейра Мора́ис (порт.-браз. William Francis de Oliveira Morais; 1 марта 1991, Сан-Паулу, Бразилия — 6 февраля 2011, Белу-Оризонти, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник.



Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».



«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/08 и Суперкубка УЕФА 2008.

