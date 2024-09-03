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Саламов: Фьюри выиграет реванш у Усика

Саламов считает, что Усик проиграет Фьюри
Спорт

Боксёр в первом тяжёлом весе из России Умар Саламов рассказал о своих прогнозах на поединок спортсменов из Британии Тайсона Фьюри и Украины Александра Усика.

Саламов считает, что Усик проиграет Фьюри
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Они проведут реванш в супертяжёлом весе. Бой пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

"Фьюри способен взять реванш. Думаю, он в этот раз выиграет, хотя был уверен, что в первом бое победит Усик. Думаю, он готовился к Усику очень хорошо, но ему было неудобно и некомфортно с ним боксировать. У Фьюри в прошедшем поединке была не та скорость", — цитирует Саламова "Чемпионат".

Напомним, впервые бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона провели 18 мая в Саудовской Аравии. Украинский спортсмен победил раздельным решением судей.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, абсолютный чемпион мира по боксу, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024—н.в.). Национальная легенда Украины (2024).
 

Ума́р Иса́евич Сала́мов (род. 6 июля 1994 или 7 июня 1994, Алхан-Кала, Чечня) — российский профессиональный боксёр, чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой и в первой тяжёлой весовых категориях. Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO International (2017; 2018—н. в.), бывший чемпион мира по версии IBO (2016—2017), чемпион Северной Америки по версии IBF North American (2018—2020), чемпион Европы по версиям WBO European (2014—2016) и IBF East/West Europe (2017), и Eurasian Boxing Parliament (2018—2019), чемпион мира среди молодёжи по версиям WBO Youth (2014—2015) и IBO Youth (2013—2015) в полутяжёлом весе.
Лучшая позиция в рейтинге BoxRec — 15-я (май 2017), а в рейтингах основных международных боксёрских организаций на март 2020 года занимал лучшую позицию — 1-й в рейтинге WBO, 4-й в рейтинге IBF и 8-й й в рейтинге WBA — входя в ТОП-15 лучших боксёров полутяжёлого веса всего мира.

Тайсон Фьюри (англ. Tyson Luke Fury; род. 12 августа 1988, Уайтеншо, Большой Манчестер, Великобритания) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
Победитель юношеского чемпионата Европейского союза (2007), чемпион Великобритании по версии ABA (2008) в любителях.Среди профессионалов бывший чемпион мира по версиям WBC (2020 — 2024), IBF (2015), WBA (Super) (2015 — 2016), WBO (2015 — 2016), IBO (2015—2016); авторитетного журнала The Ring (2015—2018; 2020—2022). Чемпион Европы по версии EBU (2014).
Обладатель наград «Боксёр года» (2015; 2020), «Бой года» (2021), «Возвращение года» (2018), «Раунд года» (2018; 2021), «Апсет года» (2015) по версии журнала The Ring. Занял первое место среди лучших тяжеловесов мира по итогам года по версии BoxRec в 2015, 2018, 2019 гг
Двоюродный брат боксёра Хьюи Фьюри.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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