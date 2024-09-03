Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные ошибки с матовой помадой: что нужно знать
Учёные выяснили, что обезьяны игрунки используют имена в общении
Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре
Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее
Эндокринолог не рекомендует людям с лишним весом есть суп
Эксперт Моженков: использование низкооктанового бензина ускоряет износ двигателя
Для получения богатого урожая крупного озимого чеснока нужно правильно подготовить грядки

Стало известно, сколько Соболеву будут платить в "Зените"

Соболев в "Зените" будет зарабатывать больше, чем в "Спартаке"
0:37
Спорт

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" будет более щедро платить игроку Александру Соболеву, чем московский "Спартак". Там его зарплата составит три миллиона евро в год.

Соболев в "Зените" будет зарабатывать больше, чем в "Спартаке"
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

29 августа стало известно, что Соболев стал новым игроком "Зенита".

Он перешел из команды красно-белых не из-за конфликта с тренером.

Как рассказал источник РИА Новости, нападающий в "Спартаке" зарабатывал 2,4 миллиона евро. В "Зените" его зарплата — 2,5 млн, а с учетом бонусов — 3 млн евро.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.
Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности Сергей Лебедев
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре
Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее
Эндокринолог не рекомендует людям с лишним весом есть суп
Соболев в "Зените" будет зарабатывать больше, чем в "Спартаке"
Эксперт Моженков: использование низкооктанового бензина ускоряет износ двигателя
Для получения богатого урожая крупного озимого чеснока нужно правильно подготовить грядки
Эксперт Нэнси Эмери: известковый налёт с крана удаляется лимоном за две минуты
Российские фирмы оценили важность хобби при приёме на работу
NatNeuroSci: тау-белки смягчают повреждение нейронов и способствуют здоровому старению
Тренер объяснила необходимость тренировать трапециевидную мышцу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.