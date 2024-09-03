Стало известно, сколько Соболеву будут платить в "Зените"

Соболев в "Зените" будет зарабатывать больше, чем в "Спартаке"

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Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" будет более щедро платить игроку Александру Соболеву, чем московский "Спартак". Там его зарплата составит три миллиона евро в год.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

29 августа стало известно, что Соболев стал новым игроком "Зенита".

Он перешел из команды красно-белых не из-за конфликта с тренером.

Как рассказал источник РИА Новости, нападающий в "Спартаке" зарабатывал 2,4 миллиона евро. В "Зените" его зарплата — 2,5 млн, а с учетом бонусов — 3 млн евро.

Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Со́болев (род 7 марта 1997, Барнаул) — российский футболист, центральный нападающий петербургского «Зенита» и сборной России.

Воспитанник барнаульского «Динамо», свою профессиональную карьеру начал в 2015 году на уровне третьего дивизиона. Сезон 2016/17 провёл в «Томи», забил 9 голов в 37 матчах. В декабре 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Крыльями Советов». Помог клубу выйти в Премьер-Лигу, отметившись 7 голами в 12 матчах ФНЛ. По ходу сезона 2018/19 отправлялся на правах аренды в «Енисей». Летом 2019 года — основной нападающий «Крыльев», автор 10 голов в 12 стартовых матчах сезона 2019/20. В июле того же года был признан лучшим игроком месяца в РПЛ. В октябре 2019 года получил дебютный вызов в сборную России. В январе 2020 года перешёл в московский «Спартак».

