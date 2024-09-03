Андрей Рублев снова травмировал себя

Теннисист Рублев в 1/8 финала US Open снова показал спектакль

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Российский теннисист Андрей Рублев в 1/8 финала турнира US Open, который проходит в Нью-Йорке, снова начал наносить себе увечья.

Фото: flickr.com by JC, CC BY 2.0

Зрителям от такого выступления стало не по себе. Спортсмен бил себя по лицу, травмировал кисть ударами о ракетку и не только, пишет РБК Спорт.

Россиянин проиграл матч теннисисту Григору Димитрову. В соцсетях комментаторы начали призывать Андрея Рублева "наконец-то заняться соматическими практиками с учётом бэкграунда".

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 20 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России; финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017). Заслуженный мастер спорта России (2021).

В юниорах — победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014); финалист одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2014); финалист парного турнира Orange Bowl (2013); призёр юношеской Олимпиады (2014); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

