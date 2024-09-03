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️Суд постановил взыскать с матери Парсеговой 1,8 млн рублей по иску Академии Плющенко

Матери 12-летней фигуристки нужно заплатить 1,8 млн рублей Академии Плющенко
1:10
Спорт

Юная фигуристка Арина Парсегова в 2023-м году ушла из академии Плющенко в школу Тутберидзе. Из-за этого ее мать должна теперь Академии Плющенко 1,8 миллиона рублей. ️

Матери 12-летней фигуристки нужно заплатить 1,8 млн рублей Академии Плющенко
Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, PDM

Никулинский районный суд города Москвы удовлетворил исковые требования "Ангелов Плющенко" к фигуристке. Продюссер Яна Рудковская в телеграм-канале ранее заявила, что если бы Арина занималась в "Ангелах Плющенко" весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать "должна возместить сумму за 9,5 месяцев".

Мать фигуристки рассказала, что сначала самостоятельно оплачивала тренировки, но потом у девочки появился спонсор — Екатерина Давыдова. Она по рекламному соглашению направляла определенную сумму на счет "Ангелов Плющенко", с него шли списания за обучение.

Адвокат матери спортсменки Юрий Яхно заявил, что сторона фигуристки не согласна с решением суда и будет обжаловать постановление, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.
 

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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