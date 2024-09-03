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Путин рассказал, что убивает женский спорт

Путин: участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
1:06
Спорт

Президент России Владимир Путин считает, что участие сменивших пол мужчин в женских соревнованиях напрочь убивает женский спорт.

Путин: участие трансгендеров в женских турнирах убивает спорт
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Глава государства выступил на открытом уроке "Разговор о важном" в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла.

"Они убивают напрочь женский спорт, просто убивают женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места", — цитирует Путина РБК Спорт.

Ранее президент говорил, что сам придерживается традиционного подхода, что "женщина — это женщина, а мужчина — мужчина".

Напомним, что на Олимпиаде-2024 общественность активно обсуждала допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин, которые провалили гендерные тесты. На ОИ они взяли золото в весовых категориях до 66 и 57 кг соответственно.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012 года. Ранее занимал должность президента с 7 мая 2000 по 7 мая 2008 года, также в 1999—2000 и 2008—2012 годах занимал должность председателя правительства Российской Федерации. Фактически руководит Россией, согласно разным оценкам, с 1999 или с 2000 года. В сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времён Екатерины II.
 

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом. Олимпийская чемпионка 2024 года, четвертьфиналистка Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира (2022), чемпионка Африки (2022), чемпионка Средиземноморских игр (2022), чемпионка Арабских игр (2023) в любителях.
После победы Хелиф над итальянкой Анжелой Карини на Летних Олимпийских играх 2024 года в социальных сетях стала распространяться дезинформация о её половой принадлежности. Ложные утверждения были вызваны дисквалификацией Хелиф с Чемпионата мира по боксу среди женщин 2023 года, организованного Международной ассоциацией бокса, после того как она не прошла неустановленные тесты на соответствие гендерным критериям. Представители Международного олимпийского комитета, допустив Хелиф к участию в Олимпийских играх, охарактеризовали эти тесты как «неправомерные и не заслуживающие доверия». Никаких медицинских доказательств того, что у Хелиф есть Y-хромосомы или повышенный уровень тестостерона, не было опубликовано. При рождении у Хелиф был определён женский пол, её воспитывали как девочку.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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