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5 действительно веских причин делать больше низкоинтенсивных кардио

Почему стоит делать больше низкоинтенсивных кардио? Рассказал эксперт
1:43
Спорт

Суть низкоинтенсивного кардио в том, чтобы оставаться активным, считает доктор медицины из Массачусетской больницы общего профиля Меган Вафси.

Почему стоит делать больше низкоинтенсивных кардио? Рассказал эксперт
Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Низкоинтенсивное или легкое кардио относится к любой физической активности, которая повышает частоту сердечных сокращений, не зашкаливая.

"Хорошее практическое правило: вы должны быть в состоянии говорить или петь во время тренировки", — уточнила эксперт.

Потенциальные низкоинтенсивные (и малоударные) кардио-тренировки включают ходьбу, йогу, тайцзи, езду на велосипеде и плавание, при условии, что вы не едете слишком быстро или слишком интенсивно.

Сжигают ли низкоинтенсивные кардио больше жира? Дело в том, что кардиотренажеры давно показывают, когда человек находится в "зоне сжигания жира". Однако, по данным Национальной академии спортивной медицины (NASM), низкоинтенсивные кардио не обязательно приводят к более высокому потенциалу сжигания жира. Хотя организм использует более высокий процент жира в качестве топлива, когда вы тренируетесь с низкой интенсивностью, вы сжигаете больше калорий в целом, когда тренируетесь с более высокой интенсивностью.

То, что упражнения низкой интенсивности не обязательно приводят к наибольшему сжиганию жира, не означает, что они не полезны, пишет LIVESTRONG. com.

Плюсы лёгкого кардио: улучшение чувствительности к инсулину‌; улучшение баланса (подойдет для пожилых людей); уменьшение окружности талии; получение большего удовольствия от тренировочного процесса; возможность отдохнуть и восстановиться после изнурительных тренировок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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