15-минутная тренировка со штангой для начинающих

Если вы хотите пополнить свой фитнес-арсенал, нет инструмента более мощного и универсального, чем штанга. Персональный тренер из Чикаго Уэсли Шоуолтер, CSCS, основатель ShowDub Strength, называет этот инвентарь "швейцарским армейским ножом" среди тренажеров.
Ее можно использовать для сложных многосуставных упражнений, таких как приседания и становая тяга, а также для односуставных упражнений, таких как сгибания рук на бицепс и разгибания рук на трицепс.
"Со штангой можно делать множество вещей. Она не имеет фиксированной нагрузки, то есть вы можете менять вес", — цитирует Шоуолтера LIVESTRONG. com.
Тренировка инструктора рассчитана на 15 минут. Упражнения стоит выполнять "быстро, но не спеша".
В программу вошли упражнения: приседания со штангой в сплит-режиме; жим штанги над головой; становая тяга со штангой; тяга штанги в наклоне.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
Гриф разборной штанги имеет на концах втулки для закрепления нагрузки, состоящей из дисков различной массы (блинов) и замков.
Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста