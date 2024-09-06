15-минутная тренировка со штангой для начинающих

Тренировка со штангой для новичков

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Если вы хотите пополнить свой фитнес-арсенал, нет инструмента более мощного и универсального, чем штанга. Персональный тренер из Чикаго Уэсли Шоуолтер, CSCS, основатель ShowDub Strength, называет этот инвентарь "швейцарским армейским ножом" среди тренажеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Ее можно использовать для сложных многосуставных упражнений, таких как приседания и становая тяга, а также для односуставных упражнений, таких как сгибания рук на бицепс и разгибания рук на трицепс.

"Со штангой можно делать множество вещей. Она не имеет фиксированной нагрузки, то есть вы можете менять вес", — цитирует Шоуолтера LIVESTRONG. com.

Тренировка инструктора рассчитана на 15 минут. Упражнения стоит выполнять "быстро, но не спеша".

В программу вошли упражнения: приседания со штангой в сплит-режиме; жим штанги над головой; становая тяга со штангой; тяга штанги в наклоне.

Уточнения

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Гриф разборной штанги имеет на концах втулки для закрепления нагрузки, состоящей из дисков различной массы (блинов) и замков.

