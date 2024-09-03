Почему не получается сделать позу ворона из йоги? Рассказал эксперт

Тренер объяснил, почему у некоторых не получается встать в позу ворона из йоги

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Эксперт рассказал, почему не у всех получается встать в позу ворона — бакасану — сложную позу йоги, требующую силы верхней части тела и корпуса и равновесия.

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Эта асана требует, чтобы вы поддерживали вес тела на руках, опираясь коленями на тыльную сторону рук, а ноги были приподняты над землей. Важно помнить, что даже если продвинутые позы пока не в вашей компетенции, это не значит, что вы не йог.

"Вы не становитесь менее йогом, если вы не можете или не готовы выполнять определённые позы", — цитирует преподавателя йоги в Hot Yoga Plus Palm Springs Бетси Карр LIVESTRONG. com.

Поза ворона требует способности уравновесить весь вес тела на руках, что может привести к болям в запястьях. Одной из причин этого является отсутствие подвижности в запястьях.

"Перед тем как принять позу ворона, очень важно разогреть сгибатели запястья", — говорит Карр.

Она объясняет, что для позы ворона важна сила корпуса, поскольку вы, по сути, поднимаете себя за счет корпуса, а не просто наклоняетесь к запястью и балансируете там.

"Вам действительно нужно поднять колени к подмышкам, а это требует большой силы корпуса", — говорит она.

Чтобы активировать и укрепить корпус стоит делать планку. Если вы не можете удержаться в планке, значит, у вас не хватит сил для позы ворона, говорит Карр. Также можно начать тренироваться с перевернутой позы ворона, которая по выполняется лежа на спине. Это упражнение позволит вам принять правильную форму позы ворона, а также активировать корпус, как при скручивании.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.



