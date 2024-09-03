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Баскетболист Джеймс рассказал, что происходит в его голове во время матча

Баскетболист Джеймс заявил, что в его голове во время матча время замедляется
0:44
Спорт

Баскетболист американского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, что во время матча происходит с его мыслями.

Баскетболист Джеймс заявил, что в его голове во время матча время замедляется
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

"Это похоже на замедленную съёмку, вместе с которой я тоже замедляюсь… Даже когда часы тикают, секунды пролетают незаметно. На баскетбольной площадке мне почему-то кажется, что время замедляется, хотя кажется, что оно течёт быстро. Поэтому я могу замедлиться и посмотреть, что происходит вокруг", — цитирует Леброна Clutch Points.

Баскетболист рассказал, что такое "замедление" не всегда приводит к удачному броску в кольцо. Для успеха в игре нужно иметь большой опыт, считает спортсмен.

Уточнения

Леброн Рэймон Джеймс (англ. LeBron Raymone James; род. 30 декабря 1984[…], Акрон, Саммит, Огайо, США) — американский баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда. Выступает за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Признаётся экспертами одним из лучших баскетболистов в истории, а ряд специалистов ставит Джеймса на первое место. Один из наиболее высокооплачиваемых спортсменов в мире на протяжении большей части карьеры (с учётом зарплаты и рекламных контрактов).
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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