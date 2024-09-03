Ферстаппен считает, что команде нужно изменить всю машину перед гонкой в Баку

Ферстаппен: перед Баку нужно, по сути, изменить всю машину

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гонщик команды"Ред Булл" Макс Ферстаппен заявил, что им нужно поменять почти всю машину до Гран-при Азербайджана в Баку.

Фото: wikimapia by Morio, CC BY-SA 4.0

Ранее в гонке, которая прошла в Италии, он приехал шестым.

"Да, темп был не тот, но у нас также был неудачный пит-стоп. Я думаю, что наша стратегия была неудачной, хотя, конечно, это не изменило бы нашу позицию", — цитирует Ферстаппена GPblog.

По его словам, большую часть гонки двигатель не работал на полной мощности из-за технической проблемы.

"Сейчас всё очень плохо. И перед Азербайджаном предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину", — добавил Макс.

Гонки в Баку проведут с 13 по 15 сентября.

Уточнения

Гран-при Азербайджана (англ. Azerbaijan Grand Prix) — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. C 2017 проводится на городской трассе в Баку. Годом ранее, в 2016 году, гонка на той же трассе прошла под названием Гран-при Европы.



Ма́кс Эми́лиан Ферста́ппен (нидерл. Max Emilian Verstappen; род. 30 сентября 1997, Хасселт, Бельгия) — потомственный нидерландский автогонщик. Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1». Трёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Офицер ордена Оранских-Нассау (2022).

Рекордсмен по количеству побед в одном сезоне (19) и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1» (10). Оба достижения завоеваны в сезоне-2023.

