Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты Роскачества рассказали, как отличить настоящий пятизвёздочный отель
Цветущая красавица круглый год: как сбалансированное питание помогает орхидее всегда быть в бутонах
Почему Финляндия решила запретить россиянам сделки с недвижимостью
Выпадение 50-100 волос в сутки является нормой — эксперт
Маски с цинком: секрет чистой и здоровой кожи без несовершенств
Как отучить кошку сбрасывать предметы со стола
Эксперт объяснил, почему автопроизводители не выпускают нержавеющие машины
Эксперт прогнозирует рост доходности золота до конца года
Как приготовить деревенские пирожки: простой и вкусный рецепт

Кожевников раскритиковал "Салават Юлаев"

Кожевников считает, что у ХК "Салават Юлаев" очень слабый состав
0:48
Спорт

У клуба "Салават Юлаев" довольно слабый состав в одно полноценное звено. Так считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников считает, что у ХК "Салават Юлаев" очень слабый состав
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

По его мнению, Уфа стала самым легионерозависимым клубом КХЛ.

"Даже матч с "Нефтехимиком" это доказал. Интересно последить, как, по сути, с одним звеном "Салават" пройдёт предстоящий марафон", — цитирует спортсмена Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне "Салават" вылетел из плей-офф КХЛ после 1/8 финала, уступив "Трактору" 0-4 в серии. Уфимцы же были третьими в таблице.

Первый матч "Салавата Юлаева" в текущем сезоне пройдёт 5 сентября. Противником станет казанский "Ак Барс".

Уточнения

«Салава́т Юла́ев» (баш «Салауат Юлаев») — российский хоккейный клуб из Уфы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Двукратный чемпион России (2007/08, 2010/11), обладатель Кубка Гагарина (2010/2011), двукратный обладатель Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладатель Кубка Континента (2009/2010).
Один из четырёх клубов (наряду с петербургским СКА, магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и при этом хотя бы один раз выигрывал Кубок Гагарина. Выходил в финалы Конференции Восток Кубка Гагарина 5 раз: 2010, 2011, 2014, 2016, 2019 годах.

Алекса́ндр Ви́кторович Коже́вников (род. 21 сентября 1958, Пенза) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), заслуженный мастер спорта СССР (1982).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Творожный пирог с вишней: нежное тесто и восхитительная сладость ягод
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Маска для волос на основе кофе: как приготовить, использовать и насладиться преимуществами для ваших локонов?
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Последние материалы
Выпадение 50-100 волос в сутки является нормой — эксперт
Маски с цинком: секрет чистой и здоровой кожи без несовершенств
Как отучить кошку сбрасывать предметы со стола
Кожевников считает, что у ХК "Салават Юлаев" очень слабый состав
В США оценили захват ВС РФ на Украине самых мощных западных танков
Эксперт объяснил, почему автопроизводители не выпускают нержавеющие машины
Эксперт прогнозирует рост доходности золота до конца года
Как приготовить деревенские пирожки: простой и вкусный рецепт
Можно ли улучшить ухудшившуюся с возрастом форму губ без пластики и инъекций?
Нутрициолог Попкова посоветовала здоровым людям съедать одно яйцо через день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.