Кожевников раскритиковал "Салават Юлаев"

Кожевников считает, что у ХК "Салават Юлаев" очень слабый состав

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У клуба "Салават Юлаев" довольно слабый состав в одно полноценное звено. Так считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

По его мнению, Уфа стала самым легионерозависимым клубом КХЛ.

"Даже матч с "Нефтехимиком" это доказал. Интересно последить, как, по сути, с одним звеном "Салават" пройдёт предстоящий марафон", — цитирует спортсмена Russia-Hockey.ru.

В прошедшем сезоне "Салават" вылетел из плей-офф КХЛ после 1/8 финала, уступив "Трактору" 0-4 в серии. Уфимцы же были третьими в таблице.

Первый матч "Салавата Юлаева" в текущем сезоне пройдёт 5 сентября. Противником станет казанский "Ак Барс".

Уточнения

«Салава́т Юла́ев» (баш «Салауат Юлаев») — российский хоккейный клуб из Уфы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Двукратный чемпион России (2007/08, 2010/11), обладатель Кубка Гагарина (2010/2011), двукратный обладатель Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладатель Кубка Континента (2009/2010).

Один из четырёх клубов (наряду с петербургским СКА, магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и при этом хотя бы один раз выигрывал Кубок Гагарина. Выходил в финалы Конференции Восток Кубка Гагарина 5 раз: 2010, 2011, 2014, 2016, 2019 годах.



Алекса́ндр Ви́кторович Коже́вников (род. 21 сентября 1958, Пенза) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион (1984 и 1988), заслуженный мастер спорта СССР (1982).

