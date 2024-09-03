Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota может потерять доступ к редкоземельным элементам из Китая
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя
Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР

Как накачать ягодицы, если болят колени: лучшие упражнения

Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
2:19
Спорт

Румынская становая тяга

A. Чтобы выполнить это упражнение, встаньте, ноги на ширине бедер, гантели перед бедрами, ладони обращены внутрь.

Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY-SA 2.0

B. Повернитесь на бедрах, чтобы опустить гантели перед голенями. Следите за тем, чтобы мышцы пресса были задействованы, а спина оставалась прямой на протяжении всего движения.

C. Поднимите туловище, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте от 15 до 20 повторений.

Раздельная стойка

A. Начните с раздельной стойки: левая нога вперед, ступня твердо стоит на земле. Правая нога находится примерно позади, балансируя на подушечке стопы. Держите гантели перед бедрами ладонями внутрь.

B. Повернитесь на бедрах, чтобы опустить гантели перед левой голенью. Следите за тем, чтобы мышцы пресса были задействованы, а спина оставалась прямой на протяжении всего движения.

C. Поднимите туловище, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте от 15 до 20 повторений. Поменяйте стороны.

Ягодичный мостик

A. Для начала лягте лицом вверх, расставив пятки и направив колени вверх.

B. Вдавливая пятки в землю, поднимите бедра вверх и сожмите ягодичные мышцы в самой верхней части (задержитесь на одну секунду).

C. Медленно опустите бедра вниз, затем поднимите их, чтобы начать следующее повторение.

Сделайте от 15 до 20 повторений.

Качели с гирями

A. Встаньте, ноги на ширине плеч, гиря на полу, руки на расстоянии от пальцев ног. Слегка согните ноги в коленях, чтобы ухватиться за верхнюю часть гири обеими руками.

B. Переместите гирю назад между ног.

C. Выпячивайте бедра вперед, пока не встанете, вытягивая гирю вперед примерно на высоту груди.

D. Позвольте гире качнуться назад через ноги, отведите бедра назад, затем снова поднимитесь в положение стоя. Продолжайте повторять.

Сделайте от 15 до 25 повторений.

Уточнения

Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.
 

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей. Каждая ягодица ограничена сверху областью пояснично-крестцового ромба (Михаэлиса) и крылом подвздошной кости, снизу — подъягодичной складкой и промежностью, а сбоку — областью большого вертела бедра.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Пирог с вишнёво-творожной начинкой: все ингредиенты для теста и начинки просто смешиваются
Сводка с фронта: в Харькове прилетело по наёмникам США, Польши и ФРГ, за август ВСУ потеряли 68 тысяч боевиков
ВС РФ впервые применили нетипичное оружие "Гром-Е1" в атаке по Харькову Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
Создайте идеальное тело: необходимы всего три упражнения с гантелями
Последние материалы
Лучшие упражнения для ягодичных мышц для людей с больными коленями
Как обеспечить красоту и стойкость: 5 цветов, которым необходима опора
Volkswagen планирует закрыть крупный автозавод и предприятие по производству компонентов в Германии
Госдума разрабатывает меры для упорядочения рынка аренды жилья
Гостиничный бизнес в эпоху конкуренции: стратегии удержания клиентов
Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом
Уход за кожей с натуральными масками: какие ингредиенты подойдут лучше всего?
Узнайте про основные уловки подрядчиков и защитите себя
Россияне стали чаще интересоваться турами в КНР
Как справиться с избыточной жирностью кожи головы?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.