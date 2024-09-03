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Булыкин объяснил, почему не стоит сейчас смотреть в турнирную таблицу РПЛ

Футболист Булыкин считает, что период в РПЛ до зимней паузы очень интересен
1:44
Спорт

Осенний этап текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) примечателен возможностью сделать промежуточные выводы о перспективах команд на основе результатов до зимнего перерыва. Так считает бывший нападающий "Динамо", "Локомотива" и сборной России Дмитрий Булыкин.

Футболист Булыкин считает, что период в РПЛ до зимней паузы очень интересен
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед, CC BY 3.0

Булыкин отмечает, что сейчас не стоит смотреть на текущую турнирную таблицу, так как она ещё неоднократно изменится. Лучше обратить внимание на ситуацию после зимнего перерыва. За это время команды смогут внести коррективы: сменить тренеров или провести новые трансферы. До этого момента стоит наслаждаться текущим чемпионатом.

До конца трансферного окна осталось несколько дней, поэтому скоро мы увидим его итоги, считает спортсмен. После этого можно будет проследить за развитием событий и сделать предварительные выводы о том, как команды справляются с поставленными задачами, сообщает Газета.Ru.

"Период до зимней паузы очень интересен. Конечно, у тренеров есть много отговорок, когда что-то идет не так: футболисты не акклиматизируются, не вписываются, тренеры не успевают поработать — это стандартные отговорки. Тем интереснее экспертам наблюдать за командами", — подчеркнул Булыкин.

По результатам семи туров РПЛ-2024/25 лидирует "Зенит", набравший 17 очков. Следом идут "Краснодар" и "Локомотив", отстающие на два очка. В очном противостоянии этих команд, состоявшемся в воскресенье, 1 сентября, "быки" разгромили "красно-зелёных" со счётом 3:0.

Уточнения

Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий. Мастер спорта России по футболу. После завершения карьеры — общественный деятель.
Выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Из «Андерлехта» дважды отдавался в аренду — в «Фортуну» из Дюссельдорфа и «АДО Ден Хааг». Сыграл за национальную сборную России 15 матчей, забил 7 мячей. Участник чемпионата Европы 2004 года. Эксперт телеканала «Матч ТВ». Посол чемпионата мира 2018 в России.
С 2017 по 2021 год был советником президента «Локомотива». 17 января 2020 года был назначен Российским футбольным союзом на пост офицера РФС по профилактике и борьбе с договорными матчами.

Росси́йская премье́р-ли́га (официальное название с июля 2022 года — Мир Российская премьер-лига) — профессиональная футбольная лига, высший дивизион в системе футбольных лиг России. В ней выступают 16 клубов. С момента основания называлась «Российская футбольная премьер-лига» (РФПЛ). В июле 2018 года была переименована в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с представлением нового логотипа.
В 2003 году координирующей организацией (РФПЛ) был проведён розыгрыш Кубка Премьер-лиги.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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