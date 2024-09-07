Подтягивания с нуля: лёгкий способ научиться

Как научиться подтягиваться: секрет успеха

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Подтягивания — это одно из самых эффективных упражнений для тренировки верхней части тела. Если вы мечтаете научиться подтягиваться, но не знаете, с чего начать, мы подготовили для вас несколько полезных советов!

Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

1. Начните с негативных подтягиваний. Прыгните вверх, схватитесь за турник и медленно опускайтесь вниз. Это поможет развить необходимые мышцы и подготовит вас к полноценным подтягиваниям.

2. Используйте резинки. Специальные резинки помогут снизить нагрузку и позволят выполнять подтягивания с поддержкой.

3. Укрепляйте спину. Выполняйте упражнения на спину, такие как тяга в наклоне или тяга верхнего блока. Сильные мышцы спины помогут вам легче выполнять подтягивания.

4. Регулярность — залог успеха. Установите план тренировок и придерживайтесь его. Постепенно увеличивайте количество повторений и подходов.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья. Выполняется в висе (без опоры или с опорой ногами, или зацепом ногами, или с резиновым жгутом). Представляет собой поднятие и опускание тела с помощью рук.



Перекла́дина (турни́к, от фр. tourner — «вертеться, вращаться») — спортивный снаряд, стальной стержень, размещённый на вертикальных стойках и закреплённый при помощи стальных растяжек.

