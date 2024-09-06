Что лежит в сумке для плавания? Предметы, которые нужны каждому пловцу

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Экипировка для плавания: что точно понадобится
1:06
Спорт

Плавание — это отличный способ поддерживать физическую форму и расслабляться. Но чтобы получить от занятий максимальную пользу, важно правильно выбрать экипировку. 

Экипировка для плавания: что точно понадобится
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

1. Купальник или плавки. Выбор зависит от ваших предпочтений. Главное — чтобы они были удобными и не сковывали движения.

2. Очки для плавания. Они защитят ваши глаза от хлорированной воды и помогут лучше видеть под водой. Выбирайте модели с хорошей герметичностью.

3. Шапочка необходима для защиты волос и уменьшения сопротивления воды. Шапочки бывают латексные, силиконовые и текстильные — выберите ту, которая вам удобнее.

4. Ласты и доска. Эти аксессуары помогут улучшить технику плавания и развить силу. Ласты увеличивают скорость, а доска помогает сосредоточиться на технике.

5. Пояс для плавания. Отличный вариант для новичков, который поможет почувствовать себя увереннее на воде.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м после старта или поворота (в плавании брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию, а к подводному спорту.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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