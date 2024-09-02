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Худеем с японским массажем: как его правильно делать в зоне живота

Как сделать японский массаж живота для похудения
1:07
Спорт

Как делать массаж

Самое лучшее время для массажа — после принятия теплой ванны или душа. В это время тело хорошо разогревается.

Как сделать японский массаж живота для похудения
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Первое массажное движение

В нижней части живота начните разминать жир. Массируйте эту зону сжимающими движениями большим и указательным пальцами. Делайте это медленно примерно 3 минуты.

Второй этап

Сожмите кулак, массируйте по массажным линиями к пупку, потом к бокам. Движение рук должно быть вниз и в сторону.

Третье движение

Теперь прорабатываем бока и талии. Делайте движения снизу вверх по 7 раз, постепенно охватывайте всю область. Потом сделайте еще 5 движений, но уже с большим нажимом.

Четвертое движение

Завершающий этап массажа — разминание жировых тканей легкими сдвигающими движениями.

Разместите руки на талии так, чтобы большие пальцы были со стороны спины. Двигайте пальцами рук по животу 10 раз, потом смещайтесь вниз и повторяйте движения.

 

 


Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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