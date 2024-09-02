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Теннисист Ольховский рассказал, с какого момента начался сегодняшний успех Рублёва

Экс-теннисист Ольховский: нынешний подъём Рублёва начался с Монреаля
1:25
Спорт

Известный ранее российский теннисист Андрей Ольховский, победитель 20 турниров ATP и бывшая шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, поделился своим мнением о последних успехах Андрея Рублёва.

Экс-теннисист Ольховский: нынешний подъём Рублёва начался с Монреаля
Фото: wikimedia.org by Carine06, CC BY-SA 2.0

Ольховский отметил, что Рублёв демонстрирует впечатляющую игру в последнее время, причём делает это не только на этом турнире.

"Не только на этом турнире. Он же и Монреаль очень хорошо сыграл, откуда все началось. Все эти результаты пошли именно с Монреаля. Кажется, там он почувствовал уверенность. И да — он показывает сейчас отличный теннис", — высказал своём мнение Ольховский, слова которого передаёт Газета.Ru.

Рублёв, занимающий шестое место в мировом рейтинге ATP, прошёл в четвёртый круг US Open, где встретится с девятым номером мирового рейтинга болгарином Григором Димитровым. Наилучшим результатом Рублёва на Открытом чемпионате США было попадание в четвертьфинал, которого он достигал четыре раза, включая два предыдущих сезона. На турнире "Мастерс" в Монреале за несколько недель до старта мейджора в Нью-Йорке он дошёл до финала, победив в процессе первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Уточнения

Андре́й Андре́евич Рублёв (род. 20 октября 1997, Москва) — российский теннисист. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 20 турниров ATP (из них 16 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России; финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017). Заслуженный мастер спорта России (2021).

Монреа́ль (англ. Montreal, фр. Montréal, [mɔ̃ʁeˈal]) — самый крупный город в провинции Квебек и второй по величине город в Канаде после Торонто. Первоначально назывался Вилль-Мари — город Марии. Название Монреаль произошло от горы Мон-Руаяль (Королевская гора), находящейся в центре города, форма Монреаль возникла под влиянием окситанского языка части первых поселенцев.
По данным 2016 года, население Большого Монреаля составляло 4 098 927 человек. Население самого Монреаля составляет 1 704 694 человека.

Андре́й Станисла́вович Ольхо́вский (род. 15 апреля 1966, Москва) — советский и российский теннисист. Стал профессионалом в 1989 году. Завершил выступления в 2005 году (в одиночном разряде — в 1998 году). Самый успешный парный российский теннисист после Евгения Кафельникова.
Ольховский — первый россиянин, игравший в финале турнира Большого шлема (Ролан Гаррос-1992 в мужском парном разряде) и первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема (Ролан Гаррос-1993 в смешанном парном разряде вместе с россиянкой Евгенией Манюковой). 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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